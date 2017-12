Sangue alla vigilia di Capodanno, proiettile vagante ferisce un 51enne

Un 51enne è rimasto ferito da un proiettile vagante esploso da ignoti, mentre si trovava nella propria automobile in via Carbonara. L'uomo, colpito alla schiena, è stato trasportato in codice rosso al Loreto Mare. Sono in corso verifiche ulteriori sulla dimamica, ma potrebbe dunque trattarsi del primo ferimento relativo ai festeggiamenti del nuovo anno in città.