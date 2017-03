Spari in un minimarket, ferita una 53enne: ad esplodere i colpi una donna

Spari ad Afragola, in via San Marco, dove una 53enne, per cause ancora in via di accertamento, è entrata in un negozio di detersivi e ha esploso un colpo di pistola contro una 49enne ferendola a un piede. La donna è poi è uscita dall'attività commerciale sparando altri colpi contro la vetrina.

I Carabinieri di Afragola, intervenuti sul posto, hanno rinvenuto e sequestrato la pistola (una calibro 38 special regolarmente detenuta dal figlio della 53enne).

L’arma era stata abbandonata sul sagrato di una chiesa. La vittima ha riportato una ferita al piede destro con frattura ossea guaribile in 30 giorni. Poco prima il pitbull della 53enne aveva infastidito la vittima e altre famiglie, che si erano lamentate con la padrona per il fatto che l’animale fosse stato lasciato libero.