Corso Garibaldi, spari contro una Mercedes: i motivi

Colpi d'arma da fuoco esplosi a corso Garibaldi, a causa di una lite per la viabilità.

Le immagini di videosorveglianza dei locali della zona sono al vaglio delle forze dell'ordine per risalire alle due persone che in sella ad una moto avrebbero minacciato i passeggeri di una Mercedes, all'angolo con via Casanova, per motivi di viabilità. L'automobile è stata colpita con un colpo di pistola.