Aggressione razzista in pieno centro, spari contro un ragazzo africano

Un'aggressione, probabilmente a sfondo razziale, si è verificata intorno alla scorsa mezzanotte di ieri corso Umberto. Un ragazzo del Mali - da tempo collaboratore degli attivisti dell'Ex Opg Occupato-Je so' pazzo - si è visto esplodere contro dei colpi di fucile ad aria compressa.

Stava tornando a casa da lavoro, come ogni sera, quando un'auto gli si è avvicinata. Da uno dei finestrini è spuntata la canna di un fucile che gli ha sparato alcuni colpi contro, uno dei quali ha raggiunto l'addome. Il giovane è riuscito a chiamare alcuni amici che lo hanno prima condotto a casa, poi, viste le sue condizioni, all'ospedale.

"Bouyagui è un ragazzo arrivato giovanissimo in Italia - fa sapere l'Ex Opg - è stato accolto dallo sprar di Napoli 'Less-ONLUS' e dopo essere stato riconosciuto meritevole di protezione, ha cominciato subito a lavorare come cuoco. Oggi gestisce un ristorante di cucina africana 'Kikana' e qualche mese fa è stato anche ospite in tv ad una puntata di MasterChef". Bouyagui Konate, questo il nome completo della vittima dell'aggressione, ha 22 anni e vive in Italia da 4, con regolare permesso di soggiorno.

Secondo quanto raccontato da Marika Visconti presidente di Less-ONLUS, "dopo la sparatoria gli uomini hanno riso, prima di fuggire via". Il 22enne è stato condotto al Loreto Mare e le sue ferite sono state giudicate guaribili in dieci giorni.

"Il clima nel Paese ed in città è torrido - concludono gli attivisti - addirittura c'è qualcuno che si diverte a simulare le esecuzioni dei neri. "manco fossimo in Libia!" dicono i ragazzi amici di Bouyagui".

