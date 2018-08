Vasto, spari contro un immigrato: è caccia ai colpevoli

Elhadji Diebel, possessore di un regolare permesso di soggiorno in Italia, era in strada con alcuni amici, in via Milano, al Vasto, a poche centinaia di metri dalla stazione di piazza Garibaldi, quando è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alle gambe. A sparare, intorno alle ore 22.00 di ieri sera, due uomini bianchi da uno scooter.

La polizia è alla ricerca dei colpevoli dell'atto criminoso subito dal venditore ambulante senegalese di 22 anni, trasportato in ospedale al San Giovanni Bosco e sottoposto ad un intervento chirurgico per rimuovere il proiettile. Non è in pericolo di vita.

Alle 17.00 si terrà a piazza Garibaldi una manifestazione antirazzista.