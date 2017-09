Villaricca, raffica di colpi sparati contro le vetrine di un bar

Una raffica di colpi di pistola è stata esplosa nella notte, da due uomini armati a bordo di uno scooter, contro le vetrine di un bar a Villaricca.

Al momento del raid - come racconta Il Meridiano News - all'interno del locale c'erano i dipendenti ed alcuni clienti. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Giugliano, della stazione di Villaricca e il comandante dell’aliquota radiomobile Giuseppe Viviano.

Si indaga per capire il movente del raid. I titolari del bar, ascoltati dagli inquirenti, hanno dichiarato di non aver subito minacce in precedenza.