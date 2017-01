Dramma della gelosia al Centro Direzionale, Borrelli: "L'uxoricida non doveva essere armato"

1 / 6

Giuseppe Antonucci, il 54enne di Casalnuovo che, intorno alle 14 di ieri al Centro Direzionale, ha sparato alcuni colpi di pistola contro ex moglie e suo attuale compagno, aveva già ucciso. La vittima in quel caso fu la prima moglie Loredana Esposito, assassinata il 25 gennaio del 1991.

“La tragedia sfiorata al Centro Direzionale oggi induce a riflettere sulle pene che vengono inflitte a persone che hanno commesso reati contro le donne che devono essere inasprite perché appare chiaro che chi ha già ucciso perché non accettava la fine di una storia d’amore, potrebbe farlo nuovamente, come dimostra quel che è successo questa mattina”. Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, per il quale “bisognerà anche capire se la pistola usata era regolarmente detenuta perché, in tal caso, bisognerebbe verificare chi e perché ha permesso che un uxoricida avesse a disposizione una pistola”. “In ogni caso, per quanto successo stamattina, va fatto un plauso alla polizia, intervenuta prontamente, soprattutto per essere riuscita a convincere l’uomo che ha sparato a costituirsi, senza mettere a rischio la vita di altre persone visto che era armato e in preda al panico per quanto aveva fatto” ha concluso Borrelli.

