Ancora spari alle Case Nuove nella notte

Non si fermano i proiettili vaganti nel rione delle Case Nuove a Napoli. Anche stanotte sono stati esplosi dei proiettili. Intorno alle tre di notte sono stati esplosi di proiettili di cui uno ha colpito una Pegeout parcheggiata lungo via Cosenza. Il raid segue quello della scorsa settimana in via Padre Ludovico da Casoria, a poche decine di metri da quello di stanotte.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Squadra mobile e del commissariato Vicaria-Mercato. Saranno i poliziotti a stabilire se i proiettili esplosi fossero indirizzati a qualcuno, e se ci sia stato qualche ferito, o se fossero solo a scopo intimidatorio. Nessun ferito è stato medicato negli ospedali della zona. Le indagini continuano anche sui bossoli ritrovati per stabilire quale arma abbia sparato.