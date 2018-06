Spari contro casa della sorella di un magistrato

Un episodio inquietante sul quale stanno già indagando le forze dell’ordine. E’ quello avvenuto ieri sera a Giugliano in Campania e che ha visto vittima un magistrato e la sua famiglia. Intorno alle 21 ignoti hanno esploso un colpo di pistola verso l’abitazione della sorella di un sostituto procuratore in servizio alla procura di Santa Maria Capua Vetere.

Pare che il magistrato stesse rientrando in casa proprio in quei minuti. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito: il proiettile ha solo forato il cassonetto di una finestra per poi conficcarsi nel soffitto. Le indagini, affidate agli agenti del commissariato di polizia, sono in corso per individuare gli artefici di questo gesto e l’eventuale collegamento con l’attività professionale del magistrato.