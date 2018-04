Spara contro casa della moglie: non voleva fargli vedere i figli

Ennesimo caso di violenza ai danni di una donna. Il terzo a Napoli in meno di 48 ore. La zona, stavolta, è quella di San Giovanni a Teduccio dove un 49enne ha sparato contro l'abitazione dove vivono la moglie e i due figli minorenni. L'uomo si era presentato sotto casa della donna chiedendo di vedere i figli.

Al diniego della moglie però non ha reagito bene. È tornato dopo qualche ora armato di pistola ed ha scaricato il caricatore della propria arma contro l'abitazione. Fortunatamente i proiettili non hanno colpito nessuno. In totale sono stati ritrovati i bossoli di 13 proiettili. In corso le indagini delle forze dell'ordine.