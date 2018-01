Spara a capodanno e posta il video sui social: ecco il suo arsenale

Fregato dal suo stesso esibizionismo. Un 40enne di Casoria si è divertito a sparare all'impazzata nella notte di Capodanno. Non i soliti botti illegali, ma colpi di pistola. L'uomo ha pensato bene di postare le sue gesta su Facebook, così da permettere alla polizia di individuarlo.

Il pistolero è stato denunciato per spari in luogo pubblico e detenzione illegale di armi. In effetti, gli agenti hanno scovato nella sua abitazione un vero e proprio arsenale: una pistola Smith&Wesson calibro 38 special, completa di 6 cartucce nel tamburo, con matricola abrasa, una pistola Beretta calibro 6.35 completa di caricatore e 6 cartucce di cui una in canna, la cui matricola risultava illeggibile in quanto l’arma era stata verniciata, una penna pistola calibro 22, con proiettile in camera da scoppio, due pistole di marca Bruni, perfette riproduzioni, prive del tappo rosso, una pistola giocattolo, priva del tappo rosso, 7 coltelli del tipo: a serramanico, a scatto, a lama fissa ed a doppia lama, un pugnale, due katana della lunghezza di 66 centimetri, 3 spade del genere medievale, di lunghezza compresa tra gli 80 ed i 93 centimetri, ben 144 proiettili di vario calibro, 60 cartucce per fucile calibro 12.