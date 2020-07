Spari nel campo rom di Giugliano: ferito un 17enne

Un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito da alcuni colpi di pistola esplosi all'interno del campo rom di Giugliano. Il giovane è stato colpito a un piede da un colpo di pistola. Il minorenne è stato portato immediatamente all'ospedale San Giuliano di Giugliano dove è stato medicato. Per fortuna non ha riportato danni gravi e la prognosi è di circa venti giorni per la completa guarigione.

Non sono ancora chiare le cause della sparatoria avvenuta di pomeriggio a via Carrafiello. Secondo una prima ricostruzione a scatenare il gesto estremo sarebbe stata una lite con protagonisti alcuni abitanti del campo. Sono comunque in corso verifiche da parte delle forze dell'ordine che stanno valutando tutte le ipotesi sul campo.