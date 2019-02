Spari in strada in via Falcone a Brusciano nel napoletano, nel complesso popolare “Ex legge 219”, intorno alle 17.30.

Trovati dai carabinieri, giunti tempestivamente sul posto, vari bossoli e una Fiat 500 abbandonata sulla careggiata.

Accertamenti in corso per appurare la dinamica dell’evento criminoso e per risalire agli autori degli spari.