Spari contro un bar a Torre Annunziata: esplosi otto colpi

Un'altra attività commerciale è stata presa di mira nella notte a Torre Annunziata. Stavolta a essere colpito è stato un bar di via Fortuna. Sono stati esplosi otto colpi di pistola contro la saracinesca del locale. La scoperta è stata fatta dai titolari dell'esercizio commerciale che hanno avvertito i carabinieri della stazione oplontina, comandati dal luogotenente Egidio Valcaccia.

I militari hanno effettuato i rilievi per provare a risalire all'arma usata. Altri dettagli non potranno arrivare dall'utilizzo delle telecamere di sorveglianza cittadina che non coprono quell'area così come il bar che non è dotato di un sistema a circuito chiuso. Nel luglio 2018 lo stesso bar fu oggetto di due attentati esplosivi per due notti di fila. Al momento tutte le ipotesi investigative sono sul campo.