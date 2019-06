Tragedia nel napoletano: anziano fa fuoco all'esterno di un bar, un morto e due feriti

Sabato sera di follia nel napoletano, a Palma Campania. Un anziano ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco all'esterno di un bar, uccidendo un uomo e ferendo altre due persone.

A perdere la vita un 67enne, titolare del locale. Feriti anche la figlia ed il genero.

Alla base del raptus dell'anziano, arrestato dai Carabinieri, forse una lite per schiamazzi o per vecchie ruggini di vicinato, come riferisce Il Fatto Vesuviano.