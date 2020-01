Spari in un bar ad Acerra, ferito 30enne straniero

Un uomo di circa 30 anni è stato ferito a colpi d'arma da fuoco ad Acerra, all'interno di un bar su Corso Italia. L'episodio è avvenuto nella serata di oggi, intorno alle 19.

Di nazionalità straniera - albanese con passaporto inglese, incensurato - il ferito (ad un gluteo) è stato condotto in ospedale, alla Villa dei Fiori, dove le sue condizioni sembrano non preoccupare i sanitari.

La dinamica di quanto accaduto al momento non è ancora del tutto chiara. Pare che la vittima stesse al bancone del bar, quando un uomo è entrato e all'improvviso ha estratto un'arma esplodendo due colpi all'indirizzo del primo.

Numerosi i presenti, terrorizzati per quanto stesse accadendo. Sul posto sono arrivate volanti dal vicino commissariato, che però non hanno trovato l'autore degli spari. Al momento le indagini proseguono e non si esclude alcuna pista.