Spara dal balcone di casa contro i passanti (con una pistola a salve): fermato anziano

In via Arbusto a Marano di Napoli un uomo ha esploso diversi colpi di pistola a salve dal balcone di casa. I residenti allarmati, come riporta Terranostranews, hanno allertato i carabinieri, giunti sul posto con i vigili urbani.

I militari dell'arma hanno fatto irruzione nell'abitazione dell'anziano, affetto da problemi psichici, che sarà sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.