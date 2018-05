Agnano, spari contro l'auto di un prete

Spari contro l'auto di un prete. È successo agli Astroni, ad Agnano. La vittima di quella che pare essere un'intimidazione è padre Rosario Ferrara, della chiesa ecumenica del posto.

"Li ho visti avvicinarsi da lontano su uno scooter – ha raccontato il prete alla polizia – Calzavano i caschi integrali, poi uno di loro mi ha chiesto se fossi il prete. Io ho risposto di sì. Allora ha estratto la pistola e ha fatto fuoco quattro volte contro l'auto che era davanti all'ingresso della chiesa". "Ero con una signora anziana quando è accaduto – prosegue – Non so perché cercassero me, io non ho mai ricevuto minacce".

La polizia ha trovato bossoli nella portiera, nel parafanghi e nel lunotto dell'auto. La donna ha confermato la versione dell'uomo di chiesa.