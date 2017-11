Paura a Forcella, spari contro una pattuglia della polizia

Un inquietante episodio è avvenuto la scorsa notte nel centro storico: colpi d'arma da fuoco sono stati sparati contro una pattuglia della polizia da due persone.

Erano in sella ad uno scooter e a volto coperto: hanno fatto fuoco in via Pietro Colletta, nei pressi di Forcella. Il raid per fortuna non ha avuto conseguenze.

I poliziotti, del reparto Prevenzione Crimine Campania, stavano effettuando un servizio di controllo in auto. Ad un certo punto hanno incrociato uno scooter Honda. Una delle due persone in sella ha estratto una pistola e sparato più volte.

Gli agenti si sono messi all'inseguimento del mezzo, ma hanno perso le tracce dello scooter quando è riuscito ad infilarsi nei vicoli di via Maddalena. A terra non sono stati trovati bossoli, e la vettura non è rimasta danneggiata. Indagini in corso.