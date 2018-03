Spari nella notte a Pianura, proiettile in casa di una 63enne

Terrore a Pianura, dove una 63enne ha stamane chiamato i carabinieri dopo essersi accorta che una pallottola vagante era entrata nella notte nella sua abitazione.

Aveva sentito un rumore sordo poche ore prima, senza dare troppo peso a quanto fosse accaduto. Una volta alzata, la scoperta: il proiettile aveva distrutto una finestra e bucato la persiana. Era arrivato al quinto piano, sparato pericolosamente alla cieca verso l'alto.

I militari sono intervenuti nell'appartamento di via Padula ritrovando un'ogiva e dando il via alle indagini. Tra le piste più accreditate quella di un'intimidazione camorristica, mentre si escluderebbe la stesa dato che in zona non sono stati trovati altri bossoli. A darne notizia è il Mattino.