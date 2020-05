Agguato nella notte a Gragnano, spari contro l'auto di un incensurato

Stamane a Gragnano, poco prima dell'alba, un 21enne incensurato che si trovava a bordo della sua auto è scampato a quello che pare essere stato un agguato. Sulla vicenda indagano carabinieri e polizia di Stato, i quali al momento non escludono alcuna pista.

Secondo le prime ricostruzioni, due individui a piedi avrebbero sparato nei confronti del 21enne 6 o 7 colpi d'arma da fuoco, ferendolo di striscio a un braccio. Il giovane, fuggito a Castellammare di Stabia dalla propria zia, si è presentato nella caserma dei carabinieri di Gragnano alle 8.30 per sporgere denuncia. Solo successivamente si è recato in ospedale.

L'accoltellamento di un 17enne

Nello stesso Comune del napoletano la scorsa notte si era verificata una rissa poi finita in tragedia, con il decesso di un ragazzo di 17 anni. Gli inquirenti non escludono i due fatti possano essere collegati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'episodio è avvenuto in via Vittorio Veneto. La giovane vittima, di Pimonte, ha perso la vita una volta giunta all'ospedale di Castellamare di Stabia. Ferito nello stesso episodio violento anche un 30enne, sottoposto ad una delicata operazione chirurgica. Sul caso indaga la procura dei Minori ma è stata allertata anche la Direzione distrettuale antimafia, in quanto la vittima sarebbe il nipote di un boss.