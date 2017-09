Spari contro la sede di un'agenzia di pompe funebri in via Vittorio Veneto a Chiaiano. Sul posto la polizia ha recuperato tre ogive, una conficcata nella saracinesca e le altre due che hanno mandato in frantumi la vetrata blindata di ingresso dell'agenzia.

Il 53enne titolare dell'esercizio commerciale ha negato di aver mai subito minacce.