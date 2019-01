A Napoli si continua a sparare: due raid intimidatori nel giro di pochi minuti

Una raffica di colpi d'arma da fuoco è stata distintamente avvertita sera in via Francesco Saverio Correra, tra via Salvator Rosa e piazza Dante, centro storico partenopeo. Sul posto sono stati rinvenuti nove bossoli. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un atto intimidatorio nei confronti di alcuni pregiudicati che abitano in zona. Indaga la Polizia di Stato.

RIONE SANITA'

Sempre in serata un altro episodio è avvenuto in via Villari, tra piazza Cavour e il rione Sanità. Qui i poliziotti hanno trovato 8 bossoli di diverso calibro. Anche in questo caso si pensa a un atto intimidatorio nei confronti di un pregiudicato residente nel circondario. Gli episodi criminali sono avvenuti poche ore dopo le rassicurazioni del Ministro dell'Interno Matteo Salvini, che in visita ad Afragola ha promesso "più poliziotti e impianti di videosorveglianza".