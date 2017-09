Sparatoria in pieno centro tra la gente: un morto ed un ferito

Spari in vico Pergola all'Avvocata nel quartiere Vicaria, davanti agli occhi attoniti dei passanti. Una persona è morta ed un'altra è rimasta ferita ed è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale.

E' caccia ai killer che hanno fatto perdere le proprie tracce. Sul posto, situato nei pressi del Borgo Sant'Antonio Abate, sono accorse le forze dell'ordine.