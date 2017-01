Sparatoria via Annunziata, Sepe: "Imitare immigrati che non pagano pizzo"

1 / 7

Nel giorno dell'Epifania, il cardinale Sepe ha espresso la sua vicinanza alla famiglia della bambina di 10 anni rimasta ferita per errore nella sparatoria di via Annunziata: "Provo vergogna e dolore perché c'è chi fa il guappo non per la sua autorevolezza, ma con la forza irrazionale di una pistola. Come vescovo di questa terra provo tanta vergogna e tanto dolore".

"Tale comportamento di pochi malavitosi offusca e calpesta quell'immagine meravigliosa di Napoli che sta riportando nella nostra città tanti turisti e osservatori. C'è chi vigliaccamente vuole imporre la legge del pizzo persone sfortunate, costretta a lasciare la propria terra e sta nella nostra città per guadagnarsi un pezzo di pane con il quale sfamare figli parenti lontani. L'esempio che ci viene dai fratelli minacciati è un esempio forte, da esaltare, seguire, imitare", ha tuonato il Cardinale.

