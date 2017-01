Sparatoria via Annunziata, de Magistris incontra i feriti: "Bonificheremo Napoli dalla camorra"

Il Sindaco Luigi de Magistris si è recato nel pomeriggio presso l'ospedale Santobono dove ha fatto visita alla piccola ferita con i tre cittadini senegalesi in Via Annunziata. La bambina, in buone condizioni di salute, era assieme ai propri genitori ed ha ricevuto una calza - assieme a tutti gli altri piccoli degenti della stanza - dal primo cittadino. Dopo gli auguri di una pronta guarigione il Sindaco l'ha invitata, con la sua famiglia, ad andarlo a trovare a Palazzo San Giacomo.

Ecco le parole del sindaco sull'incontro con i senegalesi di via Annunziata: "Ho incontrato a Palazzo San Giacomo i tre ragazzi senegalesi vittime dell'inaccettabile sparatoria camorrista avvenuta in via Annunziata. A loro e ai rappresentanti della comunità senegalese di Napoli ho espresso tutta la mia vicinanza e il supporto dell'Amministrazione affinché siano accertati i responsabili dell'aggressione e affinché si lavori insieme per debellare i nostri mercati dal racket. La comunità migrante in generale e quella senegalese in particolare è parte integrante e attiva della comunità cittadina napoletana. Insieme ad altri rappresentano l'avamposto contro soprusi e angherie di una camorra destinata a perdere sempre più egemonia. Le vittime di questa spregevole aggressione non sono sole e lo saranno sempre meno. Con loro bonificheremo sempre più Napoli dalla camorra".