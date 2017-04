Far west a Sant'Antimo: ferita la compagna di un latitante

Emergono nuovi inquietanti particolari sulla sparatoria avvenuta nel primo pomeriggio di oggi a Sant'Antimo, raid criminale che ha portato al ferimento – colpita con il calcio di una pistola – della titolare di un negozio in via Garibaldi.

La versione che la donna – una trentenne del posto ora ricoverata al Moscati di Aversa – ha fornito agli inquirenti pare non sia stata del tutto convincente.

A quanto sembra non si è trattato di una rapina (i malviventi non hanno portato via nulla dall'esercizio commerciale, un negozio di casalinghi) ma di un possibile fatto legato a quello che è il compagno della donna.

L'uomo, che ha precedenti per droga, è latitante da circa 4 anni. Secondo le forze dell'ordine si tratta di un personaggio vicino ai clan locali.