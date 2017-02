Tentano l'assalto al portavalori: sparatoria in pieno giorno a Melito

Una sparatoria si è verificata, questa mattina, a Melito: sono stati esplosi otto colpi di pistola in via Roma all'incrocio con via Casamartino. A dare la notizia è stato InterNapoli.

Si trattava di un tentativo di rapina: i malviventi, tre, avevano preso di mira un furgone portavalori che transitava all'esterno della filiale Unicredit. A quanto sembra, il colpo non è andato a buon fine ed i rapinatori hanno abbandonato la loro auto. Sono intervenuti i carabinieri.

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi avevano aspettato arrivasse il portavalori per tentare l'assalto. Armi in pugno hanno minacciato i due vigilantes, che hanno consegnato loro le armi. Il conducente del mezzo però ha messo in modo il furgone ed è fuggito verso Corso Europa. Gli spari sono stata la reazione dei malviventi. A quel punto non gli è rimasto che darsi alla fuga.