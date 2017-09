Sparatoria per una ragazza contesa: arrestate tre persone

Tre pregiudicati di Mariglianella sono stati arrestati (2 in carcere ed uno sottoposto ai domiciliari) dai Carabinieri di Brusciano e Marigliano, in quanto ritenuti responsabili, in concorso, di porto e detenzione di armi clandestine.

L'indagine riguarda la sparatoria avvenuta il 13 febbraio 2017 quando due degli arrestati, in seguito ad una lite per una ragazza contesa, esplosero diversi colpi d'arma da fuoco contro l'abitazione del rivale in amore.

Gli accertamenti disposti dalla Procura di Nola hanno consentito di appurare la disponibilità delle armi a carico di tutti i contendenti e di arrestare in flagranza di reato un ulteriore indagato, per possesso di armi e di droga.