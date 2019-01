Spari ai Quartieri Spagnoli in via De Deo, a due passi da via Toledo. Un 58enne è rimasto ferito nell'agguato. Il vetro di un'automobile è andato in frantumi.

Sul posto la polizia di stato che indaga sull'accaduto. Il 58enne versa in gravi condizioni al Vecchio Pellegrini, dove è stato accompagnato da ignoti.