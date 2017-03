Agguato in strada, vengono feriti dai colpi di arma da fuoco e poi arrestati dai carabinieri

Due persone di 33 e 23 anni, residenti a Brusciano, sono rimaste ferite in circostanze poco chiare.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, che hanno arrestato per tentata rapina, ricettazione e porto abusivo d’arma da fuoco proprio i due feriti, già noti alle foze dell'ordine. I militari hanno notato che i due avevano riportato ferite al gluteo e al gomito e hanno ricostruito tutta la vicenda.

Il 33enne e il 23enne erano stati colpiti da alcuni colpi di arma da fuoco a Brusciano ed erano poi fuggiti in scooter a Pomigliano d'Arco, dove avevano tentato di rubare una Panda per raggiungere più velocemente un ospedale. Perquisiti dai carabinieri, i 2 complici indossavano giubbotti antiproiettile e sono stati trovati in possesso di 2 pistole, 25 cartucce, un binocolo, 2 scaldacolli e guanti. Tratti in arresto, sono stati trasportati in ospedale. Non sono in pericolo di vita.