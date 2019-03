Stesa in piazza Trieste e Trento, nel video la paura dei titolari del bar

“Le registrazioni del sistema di videosorveglianza che ci ha fornito il bar Monidee, colpito da una stesa in piazza Trieste e Trento, mostrano i momenti della sparatoria ad altezza d’uomo che si è consumata nella notte di martedì. Immagini inquietanti che mostrano la paura del personale del locale che, uscendo dal bar, si accovaccia dinanzi agli spari. Crediamo che questo video rappresenti al meglio la situazione emergenziale che si vive in città e chiami le autorità ad una profonda riflessione. Servono risposte efficaci e in tempi brevi”. Lo affermano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il conduttore de “La Radiazza” su Radio Marte Gianni Simioli.

“Giovedì ci sarà il primo incontro tra i commercianti di piazza Trieste e Trento, tra cui il Bar Gambrinus e Sorbillo, volto a creare un comitato che possa interfacciarsi con le istituzioni avanzando proposte su come arginare i fenomeni criminali che stanno investendo la città”, proseguono Borrelli e Simioli.