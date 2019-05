Sparatoria a piazza Nazionale: raffica di critiche a Salvini

L'intero arco parlamentare si è scagliato contro il ministro dell'Interno, Matteo Salvini a seguito della sparatoria a piazza Nazionale durante la quale è rimasta ferita una bambina di quattro anni. Al numero uno del Viminale la politica imputa la mancanza di attenzione alla situazione napoletana a seguito di un grande impegno per la campagna elettorale per le imminenti elezioni europee. Alle parole del sindaco di Napoli, completamente rivolte alla bambina, hanno fatto seguito una serie di dichiarazioni della politica nazionale contro Salvini.

Luigi de Magistris, sindaco di Napoli

"Preghiamo per la piccola bimba che lotta per la vita al Santobono perché colpita da un proiettile di un vile criminale indegno di appartenere allìumanità. Il pensiero e la preghiera del popolo napoletano sono con il cuore per questa innocente creatura. Siamo sconvolti, Napoli si stringe attorno alla famiglia".

Roberto Fico, presidente della Camera

“È inaccettabile che clan si sparino in centro, a Napoli, per il controllo del territorio. Non può continuare una situazione del genere in una società civile. Questo è un fenomeno che non bisogna contenere: bisogna distruggerlo, annientarlo. Mi aspetto che il ministro dell'Interno attenzioni Napoli ai massimi livelli. Io ho parlato e portato la questione all'attenzione di polizia e dirigenti. Dobbiamo debellare questo fenomeno. Bisogna agire"

Nicola Zingaretti, segretario Pd

“In Italia è ormai 'allarme sicurezza' e Matteo Salvini farebbe bene a trascorrere qualche ora al Viminale a lavorare, anziché fare solo comizi. Napoli, Viterbo: allarme sicurezza. Dal ministro dell'Interno Salvini vogliamo qualche comizio in meno e qualche ora di lavoro al Viminale".

Matteo Renzi, senatore Pd

"A Napoli si spara in piazza, a Viterbo viene ucciso un commerciante in negozio, militanti di Casapound violentano una donna. Se queste cose fossero accadute durante il nostro governo la Lega avrebbe già chiesto le dimissioni del ministro dell'Interno. Io mi chiedo: ma oggi c'è un ministro dell'Interno in questo Paese? E se c'è cosa sta facendo oltre ai selfie e alle storie su Instagram? Salvini non sta chiudendo i porti: sta solo chiudendo gli occhi davanti ai crimini e ai reati. L'Italia ha bisogno di sicurezza, non di comizi"

Daniela Santanchè, senatore Fdi

"Spari in pieno centro a Napoli:ferita anche una bambina. Un commerciante ucciso con brutalità nel suo negozio, a Viterbo. È questo il Paese sicuro che ci aveva promesso il governo? La Lega non si sente libera di mettere in atto azioni degne di un governo di centrodestra, schiava come è delle idee del Movimento cinque stelle. Vogliamo vivere in un'Italia dove non si rischia la vita mentre si passeggia o dove si viene ammazzati mentre si lavora".

Franco Roberti, assessore regionale Pd, ex procuratore nazionale antimafia

"Quanto accaduto oggi a Napoli con il raid di camorra che ha determinato il ferimento di una bambina di 3 anni riporta alla mente dolorosi e analoghi episodi che hanno segnato la storia di questa città, dall'omicidio del piccolo Fabio De Pandi al Rione Traiano a quello di Annalisa Durante a Forcella, passando per l'uccisione di Silvia Ruotolo a Salita Arenella. È evidente che l'ordine e la sicurezza pubblica continuano a non essere temi prioritari a Napoli. Occorre la giusta combinazione tra un'adeguata attività di investigazione e presidio del territorio. Al contrario, i rinforzi promessi dal ministro Salvini a più riprese non sono mai arrivati".

Maurizio Gasparri, senatore Forza Italia

"In tutta Italia da Viterbo a Napoli il crimine dilaga. Qualcuno se ne occupa? Chi informa il governo? Avvisateli mentre litigano! Servono divise vere e più polizia e carabinieri"

Andrea Orlando, vice-segretario Pd

“C'è in Italia una 'escalation' di violenza nelle strade e il ministro dell'Interno dovrebbe occuparsene. Oggi sono stato a Napoli. A poche centinaia di metri,come nei giorni scorsi, spari per strada. È stato colpito un uomo, una donna e la nipotina di pochi anni. È irriguardoso chiedere al ministro degli interni di occuparsene e che si affrontino le ragioni di questa escalation?"