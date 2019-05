Sparatoria di piazza Nazionale: come sta Salvatore Nurcaro

Era lui il reale obiettivo del raid di piazza Nazionale. Il pomeriggio del 3 maggio doveva essere assassinato da un uomo che l'Antimafia è convinto sia Armando Del Re. In quel pomeriggio è stato ferito così come la piccola Noemi e la nonna Immacolata. Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Salvatore Nurcaro, il pregiudicato di San Giovanni a Teduccio, ritenuto vicino al clan Reale, ferito nel corso della sparatoria di piazza Nazionale. L'uomo in un primo momento è stato ricoverato all'ospedale Loreto Mare.

La nuova operazione

Subito dopo essere stato ferito venne portato con mezzi di fortuna nel nosocomio in condizioni disperate. Successivamente è stato trasferito all'ospedale del Mare ed è lì che nei prossimi giorni dovrà essere sottoposto a un'operazione. Le sue condizioni destano ancora preoccupazione tra i medici e al momento non può dirsi ancora completamente fuori pericolo. Sulla sua figura si concentrano le indagini dell'Antimafia per capire il movente che ha portato al raid da parte dei fratelli Del Re e gli investigatori si concentrano su due piste entrambe legate alla sua figura e attività criminale.