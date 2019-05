Spari piazza Nazionale, Di Maio: "Uno schifo. Napoli merita molto di più"

Tre le persone ferite nell'agguato avvenuto in piazza Nazionale di venerdì 3 maggio. Obiettivo dei killer, giunti in moto, Salvatore Nurcaro, pregiudicato di 31 anni, ferito con sei colpi d'arma da fuoco a piazza Nazionale mentre era nei pressi di un bar. Colpite dai proiettili per errore la nonna e una bambina.

"Spari in centro e a farne le spese è una piccola innocente di quattro anni gravemente ferita e a cui va il mio pensiero. Ma Napoli non è questo e merita molto di più. Questo schifo deve finire, questa gente deve pagare". E' il tweet sull'agguato del vicepremier Luigi Di Maio.

Condizioni della bambina

Un proiettile ha attraversato i polmoni da destra a sinistra della bambina ferita con la nonna in piazza Nazionale, senza però ledere il cuore, come spiegato dal dg del Santobono, Anna Maria Minicucci, conficcandosi tra le costole. La piccola è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per drenare aria e sangue dai polmoni.