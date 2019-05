Sparatoria a piazza Nazionale: colpita una bambina (LE IMMAGINI)

Una bambina è rimasta ferita nel corso di una sparatoria a piazza Nazionale. È una dei tre feriti arrivati in questi minuti in tre diversi ospedali di Napoli. Non si hanno ancora dettagli sulle condizioni di salute della piccola ricoverata all'ospedale Santobono di Napoli.

L'agguato

Gli altri due feriti sono un uomo e una donna che sono stati portati al Loreto Mare e al San Giovanni Bosco. L'uomo, Salvatore Nurcaro, pregiudicato di 31 anni, è stato ferito con sei colpi d'arma da fuoco sempre a piazza Nazionale mentre era nei pressi di un bar ed è il più grave dei tre. Portato in ospedale con mezzi di fortuna, era lui il reale obiettivo del raid mentre la donna e la bambina sono state colpite per errore. La donna è la nonna della bambina ed è stata colpita a un gluteo mentre la piccola è stata raggiunta da un proiettile di striscio.

Non ci sono al momento certezze sulla dinamica della sparatoria e sul caso sta indagando la polizia. Secondo una prima ricostruzione a esplodere i colpi d'arma da fuoco sarebbero stati due uomini a bordo di una motocicletta. Proprio sulla ricerca del mezzo che si stanno concentrando le ricerche delle forze dell'ordine che intanto stanno anche analizzando le telecamere di sorveglianza delle attività commerciali della zona in cerca di ulteriori dettagli utili alle indagini.