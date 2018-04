Panico a Pianura: dopo i colpi di pistola un uomo insanguinato entra nel pub

Fuggi fuggi generale in via Castaldi e Sequino, nel quartiere di Pianura, dopo alcuni colpi di pistola. Secondo le prime notizie, i colpi d'arma da fuoco sono stati uditi da alcuni residente della zona. Si ha notizia anche di un uomo col volto insanguinato, entrato in un pub per trovare riparo e constatare la ferita. La polizia indaga acquisendo le immagini del circuito di videosorveglianza delle attività della zona. Sul posto sono stati rinvenuti diversi bossoli.