Spari al Pellegrini, in un video l'azione del commando

È stato diffuso in queste ore un video di quanto avvenuto la notte fra il 16 e il 17 maggio scorsi, quando diversi colpi di pistola furono sparati nel cortile dell'ospedale Pellegrini del centro storico.

Nelle immagini, si vede un uomo con il volto travisato da un casco e con dei pantaloni bianchi aprire il fuoco ad altezza uomo sulle persone presenti. Questi poi scappa sulle scale del pronto soccorso. Il suo obiettivo era un'altra persona, un rivale, entrato poco prima con una ferita d'arma da fuoco ad un piede. Gli spari erano però stati diretti anche contro gli amici del ferito, suoi soccorritori, per fortuna riusciti a mettersi al riparo.

La videocamere di sicurezza installate in zona hanno catturato anche il momento precedente al raid, ovvero quando il commando danneggia la targa del motorino per renderla irriconoscibile; oltre che gli attimi seguenti agli spari, quando la pistola che ha sparato viene nascosta su di un balcone.

Secondo gli inquirenti l'autore degli spari sarebbe Vincenzo D'Avino, un 22enne, che non ha fin qui risposto alle domande degli investigatori. Oltre a D’Avino altri due ragazzi sono finiti in manette: si tratta di Arturo Picco, che l'avrebbe accompagnato in scooter, e Giuseppe Iaselli, ovvero colui che poco prima del raid avrebbe ferito al piede la "vittima designata" del commando. A quanto pare, si trattava di uno scontro per il predominio nel business dello spaccio di droga tra le strade dei Quartieri Spagnoli.

