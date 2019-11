Spari in strada nel centro di Napoli: "Poteva essere una strage"

Spari nel cuore di Napoli questa mattina, poco dopo le 8,00, con tante persone in strada in quel momento.

Un 23enne è stato ferito da colpi di arma da fuoco in via Pasquale Scura, a pochi passi dalla centralissima via Toledo. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato con due volanti, e la Polizia Scientifica per i rilievi del caso.

Il ferito, dipendente di un bar sulla strada, secondo quanto appreso non dovrebbe essere in gravi condizioni: è stato gambizzato. Gli spari sono stati esplosi nell'esercizio da una persona a volto coperto e fuggito in scooter. Diversi i tavolini ribaltati all'esterno, probabilmente dai clienti nella concitazione dell'agguato.

Il commento di Francesco Chirico, presidente Municipalità

"Si tratta di un episodio gravissimo, che ci fa preoccupare". Così Francesco Chirico, presidente della II Municipalità, commenta quanto accaduto. "La dinamica è da agguato camorristico, o comunque da regolamento dei conti. In piena mattinata. Siamo stati fortunati non sia successo nulla di più grave. Siamo in pieno centro, a quell'ora del mattino di lì passano tantissime persone. Davvero un episodio che mi lascia preoccupato e lo affronterò immediatamente nel tavolo convocato la prossima settimana in Prefettura". "Occorre - conclude - fare di più nelle azioni investigative per la tutela del territorio. Questo è il centro della città, se cade il centro cade Napoli e l'intero Mezzogiorno".

Aggiornato alle 11