Pomeriggio thrilling a Napoli: spari al Rione Luzzatti, la Polizia ferma commando in via Briganti

Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi nel tardo pomeriggio di oggi a Napoli, nella zona del Rione Luzzatti.

Sul selciato la Polizia ha rinvenuto una decina di bossoli.

La Polizia ha poi intercettato una decina di persone in sella a cinque scooter in via Filippo Maria Briganti. Una persona è stata bloccata e gli altri motociclisti hanno proseguito la corsa.

In via Gussone, però, altri agenti hanno intimato l'alt. Uno dei motociclisti è caduto ed è rimasto ferito, per poi essere trasportato in ambulanza al Cardarelli. Nel corso dell'operazione la Polizia ha sequestrato alcune armi.

Gli investigatori lavorano ora per capire se ci sia collegamento tra gli spari e la fuga dei centauri armati.