Spari dopo una lite a Ercolano: 28enne in gravi condizioni

Episodio di sangue nel pomeriggio di oggi ad Ercolano. Un uomo è rimasto gravemente ferito a colpi di pistola ed un altro colpito da una spranga nel corso di una lite che avrebbe coinvolto anche una terza persona.

Il litigio è scattato in via traversa Pignataro, nei pressi di un'autoconcessionaria. In un primo momento Tommaso Riccio, commerciante, è stato ferito a colpi di spranga da un giovane, Alessandro Scognamiglio. La lite tra i due pare fosse dovuta a motivi economici.

ere Ad avla peggio è stato però lo stesso Scognamiglio, fruttivendolo di 28 anni. Una terza persona pare sia intervenuta a difendere Riccio sparandogli più volte a torace e inguine.

I due feriti sono stati trasportati all’ospedale Maresca di Torre del Greco. Scognamiglio, viste le condizioni critiche, è stato immediatamente trasferito al Cardarelli dove i sanitari lo hanno sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

L'area dell'autoconcessionaria, su via Cozzolino, è stata transennata per permettere alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi del caso.