Sparatoria a Montesanto: gambizzato 29enne

Paura nel Centro Storico di Napoli. Questa notte un ragazzo è stato ferito a una gamba da un colpo d'arma da fuoco. Il fatto, come riporta Il Mattino, è accaduto poco dopo le 21 in Via Portamedina, nella zona di Montesanto.

La vittima, un pregiudicato di 29 anni, ha spiegato agli agenti della Polizia del Commissariato Dante di essere stato sorpreso alle spalle da due persone a bordo di uno scooter che hanno esploso un colpo di arma da fuoco ferendolo al polpaccio. Il ragazzo è stato portato all'ospedale Vecchio Pellegrini ma ha rifiutato il ricovero. Sull'accaduto indaga la polizia.