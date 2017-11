Spari tra la folla in via Carlo Poerio: quatto feriti |VIDEO

Notte di follia in via Carlo Poerio, nel cuore della movida partenopea. Dopo un alite tra due comitive sono partiti dei colpi di arma da fuoco che hanno ferito quattro ragazzini. A riportare le conseguenze peggiori un 16enne ferito all'addome e una 19enne colpita al torace. La ragazza dovrà essere operata per estrarre il proiettile dal seno. Nel video del Comitato Chiaia viva e vivibile i minuti successivi alla sparatoria, con un fuggi fuggi generale di coloro che hanno udito i colpi di arma da fuoco.