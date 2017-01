Sparatoria al mercato, quattro i feriti: le condizioni della bambina colpita da un proiettile

1 / 4

continua →

Nel raid avvenuto nel mercato della Maddalena, intorno alle 12.00, sono rimaste ferite quattro persone, tre cittadini extracomunitari e una bambina di 10 anni, colpita accidentalmente da un proiettile.

La giovanissima è stata trasportata d'urgenza e ricoverata al Santobono, mentre i tre cittadini stranieri al Loreto Mare in gravi condizioni. Probabile l'ipotesi racket per l'agguato, ma non viene esclusa alcuna possibilità al momento.

BOLLETTINO MEDICO - Alla bambina è stato estratto il proiettile finito in una caviglia. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Sarebbero serie invece le condizioni dei tre extracomunitari feriti.

TESTIMONIANZE - "Siamo rimasti a terra per diversi minuti dopo l'agguato, abbiamo avuto paura e temevamo che i malviventi potessero tornare", ha rivelato a NapoliToday Antonio.

LE FOTO DELLA SPARATORIA

CONTINUA PER VEDERLE