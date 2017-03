Sparatoria in strada a Casalnuovo: ferito un giovane alle gambe e al dorso

Sparatoria in strada nella tarda serata di ieri a Casalnuovo in Corso Umberto I. Un 26enne del luogo, come riferisce Il Mattino, è stato colpito alle gambe e al dorso da colpi di arma da fuoco esplosi a distanza ravvicinata da un uomo travisato.

Il giovane è stato soccorso ed accompagnato alla clinica Villa dei Fiori di Acerra, per poi essere trasferito all'ospedale Cardarelli, dove è ora ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

Ad allertare i Carabinieri, che ora indagano sulla vicenda, sono stati i sanitari quando hanno riscontrato ferite da arma da fuoco. Ascoltato il giovane, non è stato in grado di fornire dettagli utili a ricostruire la vicenda.

Gli inquirenti escluderebbero collegamenti con la criminalità organizzata. L'episodio potrebbe inquadrarsi nell'ambito di contrasti e dissapori con persone vicine alla vittima.