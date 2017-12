Far west in pieno giorno, spari contro il titolare di un deposito di slot machine

Sparatoria in pieno giorno a Casacelle, frazione di Giugliano. Un 41enne è stato ferito alle gambe da due proiettili nel corso di un raid avvenuto all'interno di un deposito di slot machine di cui l'uomo è titolare.

La vittima è stata trasportata al San Giuliano di Giugliano, dove si trova in Chirurgia per essere sottoposto ad un intervento chirurgico. L'episodio, riportato da Internapoli, è avvenuto intorno alle 13. Due malviventi, entrambi a volto coperto ed in sella ad uno scooter, sono entrati nel deposito ed hanno fatto fuoco dopo la reazione della vittima, che pare si sia opposto ad un tentativo di rapina.

Gli investigatori al momento non escludono comunque altre piste, come quella dell'agguato. Possibile vengano utilizzati i video delle immagini di videosorveglianza.