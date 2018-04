Agguato al rione Conocal: un morto ed un ferito

Un 19enne è stato ucciso pochi minuti fa a via al Chiaro di Luna nel rione Conocal. Il giovane si chiamava Emanuele Errico ed è stato vittima di un agguato insieme ad un 30enne. Il giovane era in strada nonostante dovesse essere ai domiciliari per droga. Colpito da un solo colpo alla schiena, è stato immediatamente trasportato a Villa Betania in condizioni critiche ed è stato immediatamente sottoposto ad un'operazione ma non c'è stato niente da fare.

Il 30enne è stato invece colpito ad una gamba. Si tratta di R.C.D. di Volla, già noto alle forze dell'ordine per droga. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Poggioreale che stanno conducendo le indagini per provare a ricostruire la dinamica dell'agguato.

