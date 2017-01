Spari contro il padrone di casa, lo feriscono e si barricano in casa

Hanno sottratto la pistola al loro padrone di casa, una guardia giurata, e gli hanno sparato al polpaccio. È successo a Casoria dove l'intervento delle forze dell'ordine ha scongiurato un finale ancora più cruento della vicenda arrestando i due autori del gesto. Tutto è cominciato quando il padrone di un'abitazione del centro si è recato dai suoi inquilini per chiedergli due mensilità d'affitto arretrate. L'uomo, guardia giurata di mestiere, è andato a casa loro nel tentativo di convincerli a pagare ma è incorso in una vera e propria disavventura.

Secondo quanto risulta da una prima ricostruzione, su cui però sono in corso accertamenti, i due non solo si sarebbero rifiutati di pagare ma si sarebbero anche impossessati della sua arma sparandogli ad un polpaccio. Sul posto sono arrivati sia i carabinieri della compagnia di Casoria che i poliziotti del commissariato di Afragola che hanno dovuto convincere i due uomini a consegnare loro l'arma sottratta alla guardia giurata. In un primo momento i due fratelli si sono barricati in casa per poi decidere di consegnarsi alle forze dell'ordine. La guardia giurata ferita è stata portata all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Le sue condizioni al momento sono stabili. Continuano le indagini per stabilire l'esatta dinamica dei fatti.