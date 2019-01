Lancia un petardo dal balcone e incendia la sua auto. È la ricostruzione fatta da alcuni testimoni dopo l'episodio avvenuro la notte di San Silvestro a Sant'Antimo. Un’auto, parcheggiata in una stradina adiacente a via Roma, è andata in fiamme. Secondo una prima ricostruzione le fiamme sarebbero state originate dallo scoppio di una bomba carta lanciata proprio durante i festeggiamenti per l’inizio del nuovo anno.

Quello che poi è emerso successivamente è che ad aver lanciato la bomba carta sarebbe stato il proprietario della vettura. Per fortuna, oltre ai danni alla vettura, non si sono registrati feriti. Sicuramente domani a Sant'Antimo ci sarà una corsa alle ricevitorie per trasformare in numeri un episodio quasi surreale.