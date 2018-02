Ha sparato a sua moglie con la sua pistola d'ordinanza, per poi barricarsi in casa con le due figlie. La drammatica vicenda è avvenuta stamattina a Cisterna di Latina, e ha per protagonista un carabiniere 43enne originario di Napoli.

La donna, 39 anni, è stata trasportata in gravissime condizioni all'ospedale San Camillo di Roma, colpita al petto ed allo zigomo.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Latina, i due si stavano separando: il carabiniere si è presentato a casa della moglie e lì è iniziato il litigio, poi degenerato nella follia.

La casa, in località Collina dei Pini, è al momento circondata dai militari: sono lì nel tentativo di far uscire l'uomo e fargli liberare le due bambine. Carabiniere spara alla moglie, poi si barrica in casa con le figlie in ostaggio. A renderlo noto è LatinaToday.